Belgio-Canada, chi è l’arbitro Sikazwe: dal triplice fischio all’85’ ai tre rigori non visti in Qatar

Aveva fatto scalpore fin dall’inizio la designazione arbitrale di Belgio-Canada, match della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. La direzione della gara è stata infatti affidata Janny Sikazwe, arbitro di 43 anni dello Zambia. L’uomo era infatti balzato agli onori di cronaca quando, in occasione dell’ultima Coppa d’Africa, fischiò la fine di Tunisia-Mali all’85’. Dopo le infinite proteste le squadre tornarono in campo, ma la situazione non migliorò dato che l’arbitro fece giocare qualche altro minuto prima del definitivo triplice fischio all’89’. La colpa fu data ad un colpo di calore, ma la situazione non fu mai chiarita del tutto.

IL VIDEO DELLA CLAMOROSA SVISTA ARBITRALE

Sikazwe che è stato protagonista anche nei primi 15′ del match tra Belgio e Canada. Al 9′ si è perso un netto tocco di mano di Carrasco sul tiro di Buchanan; fortunatamente è stato richiamato dal Var ed ha concesso il rigore. Pochi minuti dopo, però, è stato tratto in inganno dal suo assistente, che ha segnalato una posizione di fuorigioco inesistente. Sikazwe ha dunque interrotto immediatamente l’azione nonostante ci fosse un altro rigore netto per il Canada. Il primo tempo da incubo non ha accennato a migliorare ed al 38′ Sizakwe si è perso un altro chiaro penalty. Witsel pesta il piede di Laryea ma per il direttore di gara è tutto regolare. Non un inizio di Mondiale da urlo – per usare un eufemismo – per l’arbitro dello Zambia, che a questo punto difficilmente verrà riproposto in altre gare.