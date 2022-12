Belgio, Alderweireld: “Ho dato tutto per questa maglia. Non so se continuerò”

Toby Alderweireld, difensore del Belgio, ha parlato al termine della partita pareggiata contro la Croazia e dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar 2022: “Io e Jan Vertonghen negli ultimi tempi siamo stati pesantemente criticati, ma oggi abbiamo dimostrato quanto valiamo realmente. La lotta alle critiche ci è costata energie, non so se continuerò, ho dato tutto per la maglia della nazionale negli ultimi 15 anni e adesso ne parlerò con la mia famiglia”. Queste le dichiarazioni del giocatore a La Derniere Heure.