Barcellona, Laporta: “La squalifica di Lewandowski è senza senso”

Un gesto offensivo verso l’arbitro è costato caro a Robert Lewandowski, squalificato per tre giornate in Liga. Uno stop che il presidente del Barcellona Joan Laporta definisce “davvero senza senso”, perché “al massimo avrebbero potuto dargliene una“. Il numero 1 del club si sofferma anche sul mercato di gennaio: “Abbiamo fatto un buon lavoro nella sessione estiva e adesso potrebbe non essere necessario intervenire nelle trattative anche perché in inverno avremo la regola del FFP”, spiega, come raccolto da Mundo Deportivo. Infine su Messi e il suo futuro: “Come ho sempre detto sarà sempre legato a questo club ma non fatemi parlare di giocatori che hanno un contratto con altre squadre”. Secondo il Times il campione blaugrana è destinato all’Inter Miami in Mls.