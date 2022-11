Australia-Danimarca, gran gol di Leckie in contropiede (VIDEO)

di Giorgio Billone 12

Il video del gol di Matthew Leckie in Australia-Danimarca, match valido per la terza e ultima giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Contropiede meraviglioso e gol del vantaggio importantissimo perché varrebbe la qualificazione agli ottavi di finale: l’estero aussie non perdona, in alto ecco il video del gol.