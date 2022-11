Australia, Arnold: “Orgoglioso dei miei ragazzi, pensiamo però già alla prossima partita”

Il CT dell’Australia, Arnold, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Danimarca ai Mondiali 2022, che ha regalato la qualificazione agli ottavi di finale in Qatar. Queste le sue parole: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi per quanto hanno fatto. Hanno messo in campo grande determinazione, giocando con una grande mentalità. Abbiamo lavorato per quattro anni su questo, ovvero sulla convinzione e sulla concentrazione. Nei loro occhi, prima del match, ho visto che erano pronti per la gara. Ora però non è tempo di celebrazioni: pensiamo già alla prossima partita”.