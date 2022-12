Arturo Vidal sicuro: “Giocherò il Mondiale 2026. Poi divento Ct del Cile”

Arturo Vidal sembra avere le idee chiare. Sul futuro, ma anche sul presente, senza rinnegare un passato che ha visto il suo Cile mancare la qualificazione ai Mondiali in Qatar: “Chi ci critica dimentica che abbiamo vinto per due volte la Coppa America – spiega in un’intervista a ‘Prensa Futbol’ -. In Argentina festeggiano ancora un anno e mezzo dopo averla vinta. E comunque noi giochiamo da anni con lo stesso gruppo di 10-12 giocatori, ci è mancato il ricambio”, ha spiegato Vidal. Nessun ritiro imminente dalla Roja: “Non ci penso neppure, non so chi abbia messo in giro queste voci: Possiamo qualificarci al Mondiale 2026 e io, a se Dio vorrà, voglio esserci. Ho 35 anni, ma mi sento molto bene e ho un contratto con una delle squadre più forti del Sudamerica. Spero che la fortuna mi assista e di non avere infortuni”. Poi però verrà il momento di pensare al futuro dopo il campo: “Punto a diventare Ct del Cile. Voglio finire il corso, ottenere il patentino di allenatore e in futuro diventare allenatore, possibilmente della nazionale: voglio trasmettere quello che ho imparato e quello che mi hanno dato tutti i tecnici che ho avuto”.