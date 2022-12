Arsenal nella bufera: posta foto Saliba avvolto nella bandiera francese dopo ko Inghilterra

L’Arsenal è nella bufera. Dopo l’eliminazione dell’Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Francia, il club londinese ha ben pensato di postare un’immagine del difensore francese William Saliba, in forza proprio ai Gunners, avvolto con la maglia del suo club ma nella bandiera transalpina e con la didascalia: “Il nostro Wilo, un semifinalista ai mondiali”. Furiosi su twitter i tifosi delle altre squadre per quella che viene vista come una mancanza di rispetto verso un intero paese: “Non vorrei essere un fan dell’Arsenal in questo momento”, “Patetico, siete una squadra inglese”.

Our Wilo 👊

A World Cup semi-finalist ❤️ pic.twitter.com/lVCMV9C0XD — Arsenal (@Arsenal) December 10, 2022