Argentina, squadra costretta a raggiungere il centro di Buenos Aires in elicottero per troppa folla

Entusiasmo a mille a Buenos Aires per la vittoria mondiale dell’Argentina, la terza nella sua storia calcistica. Come riportano infatti diversi media locali sarebbero oltre 4 milioni i tifosi che si sono riversati nelle strade, bloccando ogni angolo della capitale. Una vera e propria marea umana che ha costretto addirittura la squadra ad abbandonare il pullman, bloccato in autostrada, e raggiungere il centro città con degli elicotteri. Tn Noticias infatti specifica come sarebbero tre i velivoli pronti a portare la squadra nel cuore di Buenos Aires, come da programmato nei festeggiamenti.

La Federcalcio argentina poi, a nome del presidente Tapia, si scusa per l’interruzione del giro in pullman e spiega: “Non ci fanno venire a salutare tutta la gente che aspettava all’Obelisco. Gli stessi organizzatori della sicurezza che ci hanno ascoltato, ora ci hanno detto no. Chiedo scusa a tutti a nome dei Campioni del Mondo”