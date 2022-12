Argentina, Scaloni: “Questa squadra non molla mai”

“Questa squadra ha lo spirito per poter affrontar ogni situazione. Dal mio punto di vista non meritavamo di andare ai rigori, ma anche così la squadra ha dimostrato il suo potenziale”. Così il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai calci di rigore contro l’Olanda e la conquista del pass per le semifinali ai Mondiali di Qatar 2022. “Avevamo la partita sotto controllo – ha aggiunto -. Ma il calcio è questo. Questa squadra ha giovinezza e orgoglio. È fondamentale non mollare mai”.

“Abbiamo sempre pensato ad attaccare, a prescindere da quello che ci proponevano. La partita era talmente serrata che per noi è stata difficile, soprattutto nel secondo tempo. Comunque siamo soddisfatti” ha detto Scaloni. E su Messi: “Oggi ha dimostrato di essere il migliore di tutti i tempi”.