Argentina, Scaloni: “Contro l’Olanda sarà una bella sfida. Rigori? Speriamo di non arrivarci”

Lionel Scaloni, Ct dell’Argentina ha parlato alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali con l‘Olanda. “Sarà una bella partita da vedere, ci sono due squadre che si propongono di attaccare, ma controllandosi a vicenda. E’ una squadra molto equilibrata, tutti difendono e tutti attaccano, ed è un po’ il riassunto del calcio di oggi. In caso si arrivasse ai rigori? Non ci penso adesso, i rigoristi si scelgono sempre dopo 120 minuti, sarebbe del tutto sbagliato farlo a priori. Comunque pensiamo a vincere nei tempi regolamentari”. Sulla questione delle condizioni di De Paul ha dichiarato: “L’allenamento di ieri è stato a porte chiuse quindi non so da dove arrivi l’informazione che non sia in ottime condizioni. Rodrigo in linea di principio sta bene. Vedremo in allenamento per definire la formazione”.