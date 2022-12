Argentina, Scaloni commosso in collegamento con la città natale (VIDEO)

di Andrea Bellini 42

Sono ore di attesa spasmodica in Argentina in vista di domani, domenica 18 dicembre, quando l’Albiceleste si giocherà la finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Francia. Le attenzioni sono perlopiù su Lionel Messi e la sfida contro Kylian Mbappé, ma anche il commissario tecnico Lionel Scaloni è al centro dell’affetto dei suoi connazionali. Non per niente, infatti, la Nazionale è stata soprannominata “Scaloneta”, a sottolineare il riconoscimento e l’affetto che l’Argentina nutre nei confronti del proprio ct. L’ex difensore ha più volte dimostrato la sua emotività nel parlare di quanto fatto dai suoi giocatori, e anche in un recente collegamento con Pujato, il suo paese natale, non è riuscito a trattenere la commozione. Di seguito, le immagini del momento.