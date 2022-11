Argentina-Polonia, gol di Mac Allister: battuto Szczesny, è 1-0 (VIDEO)

di Antonio Sepe 13

Il video del gol di Alexis Mac Allister che ha sbloccato il match Argentina-Polonia, valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Assist di Di Maria e splendida conclusione del talento del Brighton, che s’inserisce con i tempi giusti e la mette sul palo lontano. Szczesny si distende, ma non può arrivarci. Albiceleste in vantaggio e virtualmente qualificata agli ottavi come prima del girone. In alto il video.