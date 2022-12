Argentina-Olanda, condizioni stabili ma gravi per l’addetto alla sicurezza caduto a fine match

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni dell’addetto alla sicurezza precipitato da un atrio superiore all’esterno dello stadio al termine della gara dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina ed Olanda. L’uomo attualmente si trova in condizioni stabili ma gravi. L’incidente si è verificato nelle prime ore di sabato allo stadio Lusail, mentre si stava svuotando l’area del villaggio ospitalità. Secondo quanto rivelato da un testimone l’addetto alla sicurezza sarebbe caduto da un’altezza considerevole ed è stato subito soccorso e trasferito all’Hamad Medical Hospitaldove, dove è ricoverato in terapia intensiva.