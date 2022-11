Argentina-Messico, infortunio per Guardado: al suo posto in campo Gutierrez

Come un fulmine a ciel sereno, Andrés Guardado ha dovuto lasciare il campo nel match Argentina-Messico, valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Il 36enne, alla sua quinta Coppa del Mondo con questi colori addosso, è stato richiamato in panchina al 41′. Non è chiaro da cosa sia stato dettato il cambio, ma è facile ipotizzare che si trattasse di un problema fisico. Al suo posto è entrato Gutierrez.