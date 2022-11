Argentina-Messico, il telecronista argentino impazzisce ai gol dell’Albiceleste (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

Senza freni il telecronista argentino che ha commentato Argentina-Messico in patria, Pablo Giralt, che impazzisce letteralmente ai due gol dell’Albiceleste che valgono la vittoria contro il Tricolor e le chance di arrivare agli ottavi che tornano alte e nelle mani della Seleccion. Urla prolungate, parole senza senso e quasi le lacrime per il commentatore delle gesta dei sudamericani, in alto e di seguito ecco i video.