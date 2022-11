Argentina-Messico, gran gol di Messi e Adani impazzisce: “Rispetto per il numero uno” (VIDEO)

di Giorgio Billone 34

Il video del gol di Lionel Messi in Argentina-Messico: un gol bello quello della Pulce, ma soprattutto di importanza capitale per via della situazione complessa da parte dell’Albiceleste nel girone. Il grande esperto e tifoso della nazionale sudamericana, Daniele Adani, esplode nella telecronaca: “Rispetto per il numero uno, rispetto per il campione. Rosario Central, è il calcio, Messi, troppe volte criticato. Tieni aperto quel libro Leo, hai ancora tante pagine da scrivere” a squarciagola sulla Rai. In alto ecco il video.