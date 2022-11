Argentina-Messico, coro contro Messi e scontri tra tifosi: diversi feriti

“Fuck Messi” da parte di alcuni tifosi messicani a Doha nei confronti dei rivali argentini accende e arroventa il pre partita della sfida tra Argentina e Messico, assolutamente decisiva per il passaggio del turno. Entrati a contatto dopo la provocazione dei centramericani, questi e i sudamericani, come dimostrano diversi video diffusi, non si risparmiano le botte e ci sono diversi feriti. Una brutta pagina dei Mondiali di Qatar 2022.