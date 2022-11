Argentina-Messico, altra gara perfetta di Orsato: l’arbitro italiano si conferma una garanzia

Altra gara da applausi per Daniele Orsato, designato come arbitro della sfida Argentina-Messico, valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Il fischietto italiano è riuscito a ripetersi dopo aver diretto in maniera ineccepibile il match inaugurale della competizione (Qatar-Ecuador), confermandosi una vera e propria garanzia a questo livello. Non si può neppure dire che sia stato un incontro facile da dirigere in quanto lo 0-0 ha regnato per oltre un’ora e le due squadre non si sono risparmiate. Orsato ha tirato fuori i cartellini dal taschino fin da subito, ma ha sempre dato l’impressione di avere la gara sotto controllo.

Ancora presto per sapere se verrà designato o meno anche per la terza giornata della fase a gruppi, ma non ci sono dubbi sul fatto che verrà impiegato nella fase a eliminazione diretta. Finale? Improbabile, anche se – qualora dovesse confermarsi a certi livelli – Orsato potrebbe davvero togliersi delle soddisfazioni ed arbitrare qualche gara di spessore. Non può che essere questa una buona notizia per l’Italia, che pur non essendosi qualificata al Mondiale, in realtà è in parte comunque presente.