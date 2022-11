Argentina-Messico, Adani perde la testa al gol di Messi: le reazioni social, “Si deve vergognare”

Daniele Adani show su Rai Uno durante la telecronaca di Argentina-Messico. Era il momento che tutti aspettavano, il gol di Leo Messi con al commento il suo più grande estimatore. Che, come prevedibile, perde la testa e si lascia andare a un fiume di parole di esaltazione dell’argentino con il numero 10, urlando e impazzendo in diretta. In molti non hanno gradito la sua reazione all’1-0, di seguito alcune reazioni sui social.

Daniele Adani crede di commentare la partita per la television pubblica Argentina ripigliati anche meno Lele sei su RaiUno #Qatar2022 #Rai #RaiSport #ArgentinaMessico #FIFAWorldCup — RobertoPontillo (@robertopontillo) November 26, 2022

Adani imbarazzante, sconcertante, qualcosa di clamorosamente inascoltabile — Salva (@saIva___) November 26, 2022

Adani comunque si deve solo vergognare. Zero professionalità. Davvero impresentabile. — Supersonico (@supersonico1986) November 26, 2022