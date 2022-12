Argentina, Messi torna a Rosario: incredibile accoglienza dei tifosi

Dopo la festa a Buenos Aires, Lionel Messi è tornato nella sua città natale, Rosario, insieme ad Angel Di Maria. I due Campioni del Mondo sono stati accolti da Kily Gonzalez, ex nazionale che in Italia ha giocato con la maglia dell’Inter, prima di separarsi per dirigersi verso le proprie case di famiglia. Impressionante la folla che si era radunata nei pressi della dimora del capitano dell’Argentina, con Messi che pazientemente ha concesso selfie e strette di mano. Ad accompagnarlo, guidando l’auto a passo d’uomo, la moglie Antonela.