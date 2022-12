Argentina, Messi su Van Gaal: “Afferma di giocare un bel calcio, ma tira solo pallonate avanti con gente alta”

L’attaccante dell’Argentina, Lionel Messi, ha parlato del gioco del CT olandese Van Gaal, dopo la semifinale vinta al Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole, a dir poco critiche, ai microfoni di Tyc Sports: “Afferma di far giocare alla sua squadra un bel calcio, ma in realtà non è vero. Ha messo in campo solo giocatori alti, per ricevere i continui lanci lunghi provenienti dalla difesa”.