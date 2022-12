Argentina, Mac Allister: “Sto vivendo un sogno. Olanda? Sarà difficile, ma daremo tutto”

Alexis Mac Allister, centrocampista della Nazionale Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale del Mondiale Qatar contro l’Olanda: “Prima delle partite solitamente sono ansioso e nervoso, ma in questa Coppa del Mondo c’è qualcosa che non mi fa sentire così, è importante rilassarsi per divertirsi. Siamo un gruppo unito, fin dal primo giorno tutti si sono fidati di me e sto vivendo qualcosa di meraviglioso”. Parlando degli avversari di domani ha invece dichiarato: “Le squadre di Van Gaal hanno un’idea di gioco ben chiara. Sarà difficile, l’importante è fare di tutto per passare il turno, che siano 90, 120 minuti o ai rigori. Se faremo le cose giuste, andrà tutto bene”.