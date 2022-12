Argentina, Lautaro Martinez: “Rigore? Ero tranquillo, ho pensato a mia figlia”

“Ho dovuto battere il rigore decisivo, proprio come quello della Copa América”. Così Lautaro Martinez è intervenuto dopo la vittoria dell’Albiceleste contro l’Olanda e la conquista del pass per le semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. “Mentre mi avvicinavo al dischetto ero tranquillo, perché ho grande fiducia nel mio lavoro – ha aggiunto l’argentino -. Ho pensato a mia figlia quando ho preso in mano la palla, lei mi ha cambiato la vita. Lavoro a testa bassa, mi sono meritato questo Mondiale”.