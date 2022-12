Argentina, Lautaro Martinez: “Ho sentito i compagni e i dirigenti dell’Inter, li ringrazio per l’affetto”

L’attaccante dell’Argentina, Lautaro Martinez, ha parlato del Mondiale in corso e dell’affetto ricevuto da parte dei dirigenti e dei compagni dell’Inter, dopo la semifinale conquistata in Qatar. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “Dispiace molto per le critiche ricevute, ma ho giocato con un’infiltrazione alla caviglia. La squadra e il CT però mi sono sempre stati vicini. Ho sentito poi i compagni, Inzaghi e i dirigenti dell’Inter, che mi hanno fatto i complimenti e mostrato tantissimo affetto”.