Argentina, Lautaro Martinez: “Dobbiamo reagire subito”

Per l’Argentina è tempo di voltare pagina dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita. Lautaro Martinez e compagni sono pronti a tornare in campo per affrontare il Messico nella seconda sfida di Qatar 2022. “In questi giorni abbiamo visto tanto materiale sul Messico – ha detto l’attaccante dell’Inter nella conferenza stampa della vigilia – Se riusciamo a difenderci bene e contro, possiamo fargli male”.

“Eravamo entusiasti di iniziare la Coppa del Mondo e farlo con una vittoria sarebbe stato perfetto – ha aggiunto Lautaro – Penso che abbiamo perso a causa di alcuni dettagli e dei nostri errori. Ora che la sconfitta è alle nostre spalle, penseremo a cosa abbiamo davanti a noi, che è il Messico e credo che siamo preparati ad affrontare la partita che sta per arrivare. Ai Mondiali non c’è tempo, dovremo reagire subito”.

“Non c’è pressione, perché abbiamo fiducia nel nostro lavoro, in quello che stiamo facendo, nello staff tecnico e in ognuno di noi. Siamo sereni. Abbiamo fatto tesoro di quello che è accaduto e stiamo già pensando al Messico. Siamo sereni e fiduciosi di scendere in campo per rappresentare l’Argentina come si deve” conclude l’attaccante.