Argentina, l’apertura di Ole: “Il giorno decisivo”

“Un giorno decisivo”: questa la prima pagina dell’Ole, quotidiano sportivo argentino. Al Lusail Stadium la squadra di Scaloni è obbligata a vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, ma non sarà facile contro un Messico che ha fermato la Polonia sullo 0-0 all’esordio. Il giornale indica anche diversi cambi nell’undici titolare rispetto alla gara control’Arabia Saudita: Mac Allister prende il posto del Papu Gomez a centrocampo, panchina per lo juventino Paredes per far spazio a Guido Rodriguez. Confermato invece il tridente composto da Messi, Lautaro Martinez e Di Maria.