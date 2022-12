Argentina, insulti alla Fifa: Momo Benavides non sarà più lo speaker dei sudamericani ai Mondiali

Questa sera l’Argentina scenderà in campo contro la Croazia per la prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, ma rispetto alle altre gare ci sarà un’importante differenza per i tifosi sudamericani. Lo speaker dell’Albiceleste, Momo Benavides, ha infatti annunciato mediante Twitter di essere stato rimosso dal suo ruolo per le prossime due partite della Nazionale, in seguito ad un comunicato della Fifa. Nella ricostruzione della vicenda la motivazione di questa decisione risiederebbe in un video pubblicato sui social dopo l’animata gara contro l’Olanda, nel quale ha pesantemente insultato sia l’arbitro che gli avversari, nonché la stessa confederazione calcistica mondiale.