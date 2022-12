Argentina in semifinale, Aguero: “Il mio medico mi ha scritto per sapere se stavo bene”

L’ex attaccante argentino, Sergio Aguero, ha rivelato su Twitter un episodio curioso vissuto ieri sera, durante e al termine della semifinale mondiale dell’Argentina contro l’Olanda. L’ex Manchester City racconta infatti come il proprio medico gli abbia scritto più di una volta, per sincerarsi delle sue condizioni di salute legate al cuore. Come noto Aguero ha un chip all’interno del proprio cuore, per via di alcuni problemi cardiaci avuti qualche anno fa.