Argentina in finale, è delirio allo stadio: i giocatori saltano sotto la curva (VIDEO)

di Simone Caravano 20

La prima finalista del Mondiale 2022 in Qatar è l’Argentina di Leo Messi, dopo la netta vittoria per 3-0 in semifinale contro la Croazia. Un grande risultato dunque per l’albiceleste, che dopo il 2014 torna a giocare una finale iridata. Tanti sono stati i festeggiamenti in campo da parte della squadra, come dimostra il seguente video.