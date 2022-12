Argentina in finale ai Mondiali di Qatar 2022: data, orario, diretta tv e streaming

L’Argentina è la prima finalista dei Mondiali di Qatar 2022. Gli uomini guidati dal commissario tecnico Lionel Scaloni, dunque, torneranno a giocarsi l’ultimo la Coppa del Mondo nell’ultimo atto della rassegna iridata e, questa volta, faranno di tutto per portare a casa l’ambitissimo trofeo. Una sfida assolutamente da non perdere, non soltanto perché si tratta di una finale di un Mondiale, ma perché lo spettacolo sarà assicurato. Inoltre la vincitrice potrebbe scrivere una nuova pagina della storia del calcio. La partita andrà in scena alle ore 16:00 di domenica 18 dicembre contro la vincente della gara tra Francia e Marocco e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, mentre lo streaming sarà affidato a RaiPlay.