Argentina, il presidente Alberto Fernandez: “Un grande popolo e un grande futuro”

“Grazie ai giocatori e allo staff tecnico. Sono l’esempio che non dobbiamo arrenderci, che abbiamo un grande popolo e un grande futuro”. È il tweet del presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, dopo la vittoria del Mondiale di Messi e compagni in finale contro la Francia. Un riferimento al difficile momento economico vissuto dall’Argentina tra inflazione e tasso di povertà in crescita.