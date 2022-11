Argentina, la gioia di Mac Allister e Alvarez: “Felici, daremo il massimo”

L’Argentina ha battuto di autorità la Polonia e ha conquistato il primo posto del girone C ai Mondiali di Qatar grazie alle reti di Mac Allister e Alvarez, due dei giovanissimi volti nuovi della Nazionale di Lionel Scaloni. “Siamo felici, è una vittoria molto importante per noi. Passare come primi era il nostro grande obiettivo. Abbiamo giocato una grande partita. Sono felice per il gol, ma la cosa più importante è aver superato il turno”, le parole di Mac Allister, mentre Alvarez ha aggiunto: “Che gioia! Essere qui per me è il massimo. Sento davvero il sostegno e l’affetto di tutti. Daremo il massimo per tutti gli argentini”.