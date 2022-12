Argentina-Francia, Scaloni: “Sarebbe fantastico vincere la coppa, godiamoci il momento”

“Speriamo di vincere la coppa, sarebbe fantastico. Sappiamo come attaccarli, abbiamo un piano di gioco chiaro. Sono orgoglioso ed entusiasta del momento che stiamo vivendo. Siamo alle soglie della finale ma l’importante è il cammino fatto. Il nostro più grande trionfo è che tutti si sentano parte del gruppo. Questo è essenziale. Siamo nel nostro miglior momento. Dobbiamo goderci questi momenti fino all’inizio della partita. Tutto questo resterà nella storia. Il calcio è più di uno sport. La gente era felice durante questo Mondiale e per noi è meraviglioso”. Lo ha detto il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, in conferenza stampa alla vigilia della finale dei Mondiali contro la Francia: “Il nostro modo di giocare va oltre gli schemi. Ora parleremo prima dell’allenamento, nel colloquio con la squadra chiariremo più o meno con quale formazione giocheremo domani. Vogliamo arrecare il massimo danno possibile ai nostri avversari”.

Sull’ultima partita di Messi: “Leo ha detto che sarà la sua ultima partita ai Mondiali? Allora spero che vinca e poi saluti alzando la Coppa. Sarebbe magnifico, e ancora più bello pensare che noi potremmo assaporare questo momento insieme a lui. Per lui sarebbe il miglior palcoscenico possibile per congedarsi”. Mbappé contro la Pulce: “La Francia ha una squadra che rifornisce Mbappé e lo rende un giocatore ancora migliore. È uno dei grandi giocatori, è giovane e continuerà a migliorare”. E su Marciniak: “Non credo che l’arbitro possa fare del male a nessuno. Ha gestito bene la partita contro l’Australia. Speriamo che lo faccia ancora”.