Argentina-Francia, i possibili rigoristi della finale Mondiale

Nella testa di Deschamps e Scaloni c’è già l’elenco dei possibili rigoristi di Argentina-Francia. Se la finale del Mondiale di Qatar dovesse finire ai rigori, chi calcerà? Nessun dubbio chiaramente per Leo Messi e Kylian Mbappè. L’unica discussione è sull’ordine: i due campioni sono designati per l’eventuale primo o ultimo penalty? Per l’Argentina sono rigoristi Paredes e Lautaro, entrati in campo nel supplementare. La Francia potrebbe affidarsi a Thuram e Kolo Muani.

Possibili rigoristi Argentina: Messi, Paredes, Montiel, Fernandez, Lautaro

Possibili rigoristi Francia: Mbappè, Thuram, Kolo Muani, Coman, Tchouameni