Argentina-Francia, media: Platini respinge invito Macron per finale Mondiali

L’ex numero uno dell’Uefa, Michel Platini, avrebbe rifiutato l’invito di Emmanuel Macron a recarsi in Qatar per assistere domenica pomeriggio alla finale Francia-Argentina. Lo riporta l’emittente ‘Europe 1’, secondo cui Platini, sebbene fosse stato assolto dall’accusa di truffa e frode ai danni della Fifa, non vorrebbe incontrare delle sue vecchie conoscenze in Qatar. Macron invece, come accaduto per la semifinale contro il Marocco, sarà presente in tribuna.