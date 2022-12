Argentina-Francia, Mbappè diventa il sesto giocatore a segnare in due finali mondiali

L’attaccante della Francia, Kylian Mbappè, è diventato il sesto giocatore a segnare in più di una finale mondiale. Con la doppietta all’Argentina il francese entra in questo club ristretto, dopo aver realizzato nel 2018 il quarto gol contro la Croazia. Di questa speciale classifica ne fanno parte Vava, Pelè, Zidane, a quota tre gol in due finali, poi Ronaldo il fenomeno e Breitner con due gol.