Argentina-Francia, Ibrahimovic e Pogba allo stadio: il saluto con Macron e Infantino (FOTO)

Tanti ospiti speciali sugli spalti del Lusail Stadium per la finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Argentina e Francia. Spicca la presenza di Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba, immortalati mentre salutavano il presidente della Fifa Infantino, il presidente della Francia Macron e l’emiro del Qatar. In un’altra foto, insieme a Nasser Al-Khelaifi, si vedono inoltre Khabib Nurmagomedov, Novak Djokovic e Javier Pastore. Di seguito le immagini.

Ibrahimović and Pogba are together to watch the final today. Macron, Infantino & Emir of Qatar greet them. 🇶🇦🤝 pic.twitter.com/qz11P2qpGB — EuroFoot (@eurofootcom) December 18, 2022