Argentina-Francia: i calci di rigore, la sequenza finale (VIDEO)

di Enrico Ricciulli 223

La sequenza finale dei calci di rigore di Argentina-Francia, partita valevole per l’ultimo atto dei Mondiali 2022 in Qatar. I tiri dal dischetto premiano la formazione di Scaloni, con il penalty decisivo realizzato da Montiel. La Seleccion vince il suo terzo Mondiale dopo il 2-2 dei tempi regolamentari ed il 3-3 dei supplementari. Doppietta per Messi e addirittura tripletta per Mbappè, che non hanno fallito neppure il calcio di rigore. Di seguito il video con la sequenza dei calci di rigore.