Argentina-Francia, Gignac: “Sono francese, ma vorrei che vincesse Messi”

“Sono francese, ma vorrei che Messi vincesse questo titolo perché se lo merita per tutta la sua carriera. Il suo comportamento è quello di un leader. Fa ancora magie”. Sono le parole dell’attaccante del Tigres André-Pierre Gignac, che in un’intervista a a Fox Sports non ha nascosto la sua stima verso Lionel Messi e l’Albiceleste in vista della finalissima dei Mondiali di Qatar 2022.