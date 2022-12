Argentina-Francia, furia social su Deschamps: “È andato in panico, incomprensibile togliere Giroud”

Didier Deschamps è al centro delle critiche per come ha preparato e poi interpretato il primo tempo di Argentina-Francia, finale dei Mondiali di Qatar 2022. Sotto per 2-0, il commissario tecnico transalpino decide di sostituire Giroud e Dembélé prima della fine primo tempo, suscitando reazioni contrastanti. C’è chi sostiene che togliere il centravanti del Milan per fare entrare giocatori più giovani e inesperti (nello specifico, Thuram e Kolo Muani) sia una scelta quantomeno azzardata. Oppure c’è chi semplicemente sottolinea come Deschamps sia andato nel panico dopo una prima frazione decisamente sottotono da parte dei suoi ragazzi. Ecco quindi alcuni dei commenti raccolti su Twitter a commento delle scelte di Deschamps.

Deschamps panique, ils n’ont pas benzema et son expérience il a sortit Giroud et dembelé pour mettre des petits qui ne vont pas gérer la pression de la cdm et le milieu français est cata impossible ils reviennent — KC_nepos (@Louis32372713) December 18, 2022

Infatti #Deschamps si è totalmente suicidato. #Giroud ti può sempre inventare la giocata, #Thuram sull’esterno non è #Mbappe, che poi va a fare il falso nueve in mezzo ai giganti. Incomprensibile. — Luca Cirella (@lucacirex) December 18, 2022

Yeah, it could be at this point. I don’t know how France get back into this one now, Deschamps panicking and taking off Giroud was mad too. Argentina just wanted it more — Mychal (@Myke23_) December 18, 2022

Bad sub by Deschamps. Your midfield is overran, u took out Giroud. Bring in Guendouzi for Rabio who is not up to d races today. Bad half for France. Can be rescued but doesn’t look like they are up for it. #WorldCupFinal — Anthony O (@theymooe) December 18, 2022