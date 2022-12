Argentina-Francia, furia Giroud dopo la sostituzione nel primo tempo (FOTO)

La sostituzione di Olivier Giroud nel corso del primo tempo di Argentina-Francia ha raccolto diverse critiche da parte di tifosi e appassionati, vista l’esperienza dell’attaccante e la capacità di colpire in qualsiasi momento, pochi giorni dopo essere diventato il miglior marcatore della Nazionale transalpina. Didier Deschamps ha provato così a dare la scossa alla sua squadra, cambiando nell’occasione anche Dembélé. Giroud non ha decisamente preso bene il cambio, come testimoniato dalla foto seguente, in cui lo si vede scagliare a terra una bottiglietta.

Olivier Giroud’s reaction to being substituted in the 1st half. pic.twitter.com/X6EpjS7VJ3 — Get French Football News (@GFFN) December 18, 2022