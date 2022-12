Argentina-Francia, Diego Simeone scopre che gioca Tagliafico e si dispera (VIDEO)

di Giorgio Billone 140

Divertente siparietto in tribuna allo stadio della finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia. Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e argentino doc, apprende della presenza di Nicolas Tagliafico dal primo minuto: il Cholo, evidentemente, non si fida del terzino mancino del Lione e si lascia andare a una reazione di pura disperazione, sconsolato e spaventato. Il video sta facendo il giro del web, eccolo in alto.