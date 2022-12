Argentina-Francia, Deschamps cambia già al 40′: fuori Giroud e Dembelè

Didier Deschamps decide di cambiare già prima della fine dell’intervallo, visto che la sua Francia è completamente in balia dell’Argentina avanti 2-0. E’ per questo che il ct transalpino manda in campo già al 40′ Thuram e Kolo Muani, al loro posto escono Dembelè, e ci sta tutto, ma anche Giroud: l’attaccante del Milan non sembra molto contento di abbandonare il campo e la scelta lascia tutti perplessi.