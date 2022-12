Argentina-Francia, Balbo: “Sfida combattuta, Julian Alvarez un fuoriclasse”

L’ex calciatore Abel Balbo ha rilasciato un’intervista a Libero prima della finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Argentina e Francia: “Mi aspetto una sfida molto combattuta. La Francia ha forza e qualità in tutti i reparti, oltre che grande esperienza. Sanno giocare bene sia in ripartenza che quando devono costruire il gioco. Sono in grande di adattarsi bene a ogni situazione e poi hanno Mbappé“. Balbo non perde però la speranza: “L’Argentina può vincere giocando di squadra. Dobbiamo essere determinati e grintosi, è il momento di prenderci la coppa“. L’ex attaccante ha poi parlato degli attaccanti della Selecciòn di Scaloni: “Julian Alvarez è nettamente più forte di Lautaro e Dybala. A mio avviso è un fuoriclasse. Nonostante la giovane età ha una personalità da veterano“.