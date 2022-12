Argentina-Francia: a Napoli boati, botti e caroselli ai gol di Messi e Di Maria

Boati, lo scoppio di botti e mortaretti come a Capodanno, i clacson e i caroselli in centro: Napoli è in festa durante il primo tempo della finale tra Argentina e Francia, per la quale la città partenopea è completamente schierata a favore dell’Albiceleste del “suo” Diego Armando Maradona. Tantissimi i tifosi del Napoli che per l’occasione indossano i colori della Seleccion, mentre tanti argentini hanno fatto omaggio al Pibe de Oro passando per i Quartieri Spagnoli dove sorge il murales dedicato al campione di tutti i tempi per poi andare a vedere assieme una partita fin qui a senso unico.