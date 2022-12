Argentina in finale: il radiocronista Pablo Giralt non trattiene le lacrime (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 23

Gioia anche sugli spalti, oltre che in campo, dove il radiocronista Pablo Giralt è scoppiato a piangere dopo il triplice fischio della sfida tra Argentina e Croazia, che ha visto trionfare la squadra di Scaloni per 3-0. Messi e compagni volano in finale e affronteranno la vincente dell’altra semifinale, che vedrà scontrarsi il Marocco e la Francia, in programma mercoledì 14 alle 20 ore italiane.