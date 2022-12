Argentina, Di Maria sorride: escluse lesioni muscolari

Non c’è lesione muscolare. Sorride Angel Di Maria dopo il problema fisico rimediato nel finale di Argentina-Polonia, match che ha qualificato l’Albiceleste agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il fantasista ha rimediato solo un sovraccarico al quadricipite e dunque lo stop non sarà lungo. Lo juventino resta in dubbio per Argentina-Australia in programma sabato, ma filtra cauto ottimismo circa il suo recupero in tempo per l’ottavo di finale.