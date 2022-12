Argentina, De Paul: “Orgogliosi di essere in finale, Messi non smette mai di stupire”

Il centrocampista dell’Argentina, Rodrigo De Paul, ha commentato la vittoria ottenuta la Croazia, che ha portato l’albiceleste in finale al Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole a fine gara: “Messi non smette mai di stupire per le cose che fa, chi lo vede nei fine settimana e quelli come noi che lo vediamo tutti i giorni. Siamo molto orgogliosi di essere in finale. Ce lo meritiamo”.