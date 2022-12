Argentina, De Paul: “Nessuna sfida è facile. Abbiamo molte responsabilità sulle spalle”

Rodrigo De Paul ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani con l’Australia: “Nessuna sfida è facile. Pensiamo per esempio alla Spagna che ieri ha perso contro il Giappone. Noi la prima l’abbiamo persa contro l’Arabia Saudita, e in fondo è stato un fatto positivo perdere, perché ci siamo ritrovati in una situazione a cui non eravamo abituati. Abbiamo dovuto rialzarci e darci da fare”. Poi ha concluso: “Abbiamo sulle spalle tanta responsabilità, quella di portarci dietro il sogno nostro e di milioni di argentini”.