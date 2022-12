Argentina-Croazia, Scaloni: “La gente è con noi. Non importa chi affronteremo in finale”

“Festeggiamo perché è qualcosa di molto emozionante, ma c’è ancora un passo. È un momento da godere, ma dobbiamo già pensare a cosa verrà. Quando abbiamo perso contro l’Arabia Saudita, la gente era con noi. Sentiamo il sostegno di tutti e questo non ha eguali. Tiriamo tutti nella stessa direzione. Vogliamo tutti il ​​bene comune, siamo tutti fan di Celeste e Blanca. Queste le parole del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, dopo il successo dell’Albiceleste sulla Croazia per 3-0. Scaloni infine si è soffermato sull’avversaria che incontrerà la sua squadra in finale:”Non sono mai andato in cerca di rivali, lasciamoci toccare da chi deve toccarci. Sono due ottime selezioni”.